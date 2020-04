Fuori dal Coro, Nicola Porro scatenato contro Giuseppe Conte: "Banche, ma quale atto d'amore?"

29 aprile 2020 a

a

a

Ci mancava "l'atto d'amore", ossia quello chiesto da Giuseppe Conte alle banche, invitate con parole da Libro Cuore a non chiudere i rubinetti del credito per sostenere negozi, imprese e ristoranti che in questo drammatico momento da coronavirus hanno le difficoltà maggiori. Tutto vero: un premier che chiede "un atto d'amore alle banche". Circostanza che scatena Nicola Porro, ospite in collegamento a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4: "Il premier fa una norma di 22 parole in cui dice che loro danno soldi alle banche che devono essere responsabili perché devono essere soltanto dei passacarte - premette -. Se lo stato garantisce 25mila euro non me ne frega nulla dell'atto d'amore. Non deve fare atti d'amore, ma atti non burocratici. Non vogliamo atti d'amore e cortesie da Conte. Hanno fatto chiudere i ristoratori? Le banche non c'entrano nulla: non diamo la colpa solo a loro. Bastano dieci righe con la garanzia dello Stato. L'atto d'amore è che se ho un fatturato ridotto del 30% pago immediatamente il 30% in meno di tasse", conclude Nicola Porro.

