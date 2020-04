Fabio Fazio scrive del lato positivo dell'epidemia? Replica Dagospia: "Milionario, vattela a prendere nel c***"

29 aprile 2020 a

In un intervento pubblicato su America Oggi (che potete leggere integralmente cliccando qui ), Fabio Fazio racconta quelli che a suo giudizio sono gli aspetti positivi della pandemia da coronavirus. Insomma, si focalizza anche sul buono che si può trarre da un'immane tragedia. E, tra le altre, spiega: "Tornano i pesci nella laguna di Venezia, gli uccelli nelle città fanno i nodi sui grattacieli, il mare torna limpido, si riduce drasticamente l'inquianamento e nel Punjab, dopo trant'anni, a trenta chilometri di distanza, torna visibile la catena dell'Himalaya. Non è una cosa da poco", chiosa il conduttore di Che tempo che fa. E a rispondergli, con un titolo clamoroso e durissimo, è Dagospia. Che rilancia la vicenda così: "Avete il frigo vuoto? Non riuscite a pagare le bollette? Temete di perdere il lavoro? Tranquilli, il milionario Fabio Fazio ha trovato, per tutti noi, il lato positivo dell'epidemia". A corredo, un fotomontaggio in cui Fazio maneggia decine di centinaia di banconote da cento euro. E nel titolo, Dago chiosa: "Scusa, ma vattelapiandercu***".

