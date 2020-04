Corrado Formigli a Piazzapulita: "Cinque domande a Conte sulla Fase 2. La risposta non può essere solo mascherina e distanziamento"

30 aprile 2020 a

Molto non torna a Corrado Formigli nel decreto di Giuseppe Conte e del governo sulla Fase 2 e la ripartenza. E così il conduttore di Piazzapulita comincia l'ultima puntata con "cinque domande per il premier", perché la risposta all'emergenza "non possono essere solo mascherine e distanziamento".

"Quanti posti di terapia intensiva avremo? - domanda Formigli a Conte - E quanti ospedali Covid verranno realizzati e quando? Quanti tamponi e test sierologici verranno effettuati nei prossimi due mesi e a chi? Quando entrerà in funzione il sistema di tracciamento dei contagi? Quante assunzioni farete per il nuovo piano sanitario anti-covid?". "Aspettiamo fiduciosi - conclude Formigli -, dalle risposte a queste domande capiremo la serietà del piano del governo". Qualcuno, queste risposte, le ha chieste e se le aspettava in aula, tra Camera e Senato: è rimasto deluso.

