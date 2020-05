PiazzaPulita, Massimo Cacciari sulla Fase 2: "Perché certi settori possono riaprire e altri no?"

01 maggio 2020 a

Voci critiche, da sinistra. Voci come quella di Massimo Cacciari, ospite in collegamento di Corrado Formigli a PiazzaPulita, nella puntata in onda su la7 mercoledì 30 aprile. Il filosofo non si fa troppi probelmi a criticare, come fatto più volte nelle ultime settimane, l'azione del governo e di Giuseppe Conte, soprattutto in questa Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Cacciari ragiona sulle riaperture e sui criteri adottati dall'esecutivo, pieni zeppi di contraddizione. E, infatti, afferma: "Per quale ragione un settore sarebbe in grado di partire e un altro no? Bisognerebbe stabilire delle regole precise", sottolina nel corso della lunga intervista, che qui sotto potete vedere integralmente. Osservazione semplice, quasi banale, quela di Cacciari. Osservazione corretta e che però, Conte e i suoi, sembrano continuare a non recepire...

"Situazione pazzesca, Conte deve capire una cosa". Cacciari a valanga da Formigli; perché sta con Zaia e Fontana

