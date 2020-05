Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani incalza Andrea Romano: "E i soldi sul contocorrente?"

01 maggio 2020 a

Un Vietnam, per Andrea Romano, l'ultima puntata di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, su Rete 4. Attaccato un po' da tutti sulla gestione dell'emergenza coronavirus da un punto di vista economico da parte del governo Conte, quel governo di cui il piddino fa parte. E contro di lui si scatena anche Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24 e ospite fisso di Del Debbio, il quale dice chiaro e tondo che i soldi promessi dall'esecutivo, troppo spesso e troppo (poco) volentieri, ancora non si sono visti: "In altri paesi le persone si sono trovate nel conto corrente del denaro per andare avanti. In Italia perché non è successo?", chiede Cruciani a Romano. Le risposte? Poco convincenti...

