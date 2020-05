Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "L'autocertificazione è un diritto, non un dovere. Quelle carte potete stracciarle"

03 maggio 2020 a

"L'autocertificazione è un diritto, non è un dovere". Vittorio Sgarbi, in collegamento con Stasera Italia Weekend su Rete4, smonta in pochi secondi uno dei caposaldi più discussi del "modello Conte" per la ripartenza in sicurezza dell'Italia dopo due lunghissimi mesi di lockdown.

"Nessuno me la può chiedere ma io posso farla perché dipende da me e scrivo quello che voglio - tuona il professore da casa -. Mi devono dimostrare che è falsa, quelle carte può stracciarle". "Di fatto è un dovere, sai benissimo che è così - replica una sconsolata Rosanna Cancellieri, in collegamento -, è una delle tante violazioni". Buona Fase 2 a tutti.

