Nunzia De Girolamo, Giletti e la domanda scomoda a Non è l'Arena: "Lei tra suo marito Boccia e la Santelli, con chi sta?". Gelo

"Ma lei sta con Boccia o con la Santelli?". Massimo Giletti mette sulla graticola Nunzia De Girolamo a Non è l'Arena sulla questione della riapertura anticipata in Calabria di bar e ristoranti all'aperto, che ha portato la governatrice allo scontro frontale con il governo. Nunzia è in difficoltà, perché Jole Santelli è sua amica nonché ex compagna di partito in Pdl e Forza Italia. Ma il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia è suo marito....

"Io non sto né con la Santelli né con Boccia - ne esce alla grande la De Girolamo - io sto con gli italiani, i calabresi e le cose fatte bene". Poi spiega: "Io penso che le regioni potessero aprire in modo differenziato, ma penso anche che la conflittualità tra Stato e Regioni non conviene mai. La mia amica Jole Santelli abbia fatto un po' da cavallo di Troia. Mentre tutti gli altri furbi governatori del Nord hanno rispettato le linee del governo, lei si è ritrovata isolata e se dovesse succedere qualcosa sarà l'unica ad aver assunto una decisione in difformità rispetto al quadro nazionale".

