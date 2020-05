Che tempo che fa, Vincenzo De Luca su Fabio Fazio: "Nonostante la sua aria da fratacchione..."

04 maggio 2020 a

a

a

È stato Vincenzo De Luca super-show a Che tempo che fa su Rai 2. Il governatore della Campania, infatti, era ospite in collegamento con Fabio Fazio nella puntata di domenica 3 maggio, chiamato a fare il punto sull'inizio della Fase 2 da coronavirus (insieme a lui anche Jole Santelli, governatrice della Calabria, in rota con il governo negli ultimi giorni per una serie di ordinanze aperturiste). Ma eccoci allo show di De Luca. Si parlava delle ambiguità del decreto, tra "congiunti" ed "affetti stabili". E il governatore della Campania, spiegando quale fosse il suo punto di vista, rivolgendosi a Fazio ci infila la frase che segue: "Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia", ha concluso. Già, De Luca ha dato del "fratacchione" a Fazio in diretta tv. Piuttosto spettacolare...

"Anche coi capelli verdi...". Prego? Fabio Fazio, la (stranissima) frase per difendere la Botteri da Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.