Alessandro Sallusti a Otto e mezzo: "Oggi la prima cosa che funziona da 3 mesi a questa parte". La faccia della ministra De Micheli

"Oggi è la prima cosa che funziona da 3 mesi a questa parte". Alessandro Sallusti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo commenta così il primo giorno della Fase 2 a Milano, dove nonostante il nuovo afflusso dei pendolari e le decine di migliaia di cittadini di nuovo in circolazione non si sono registrati particolari problemi di ordine pubblico né di sicurezza sanitaria.

Il direttore del Giornale lo puntualizza mentre ad ascoltarlo c'è Paola De Micheli, ministra Pd delle Infrastrutture e trasporti che dall'inizio dell'emergenza coronavirus proprio a Milano ha dovuto far fronte a situazioni critiche gestite malissimo, a cominciare dall'esodo verso Sud nella notte tra 7 e 8 marzo, quella del primo decreto Conte sulla zona rossa. Insomma, sentirselo dire da Sallusti, in faccia, non dev'essere stato piacevole. E sempre Sallusti non rinuncia a un'altra stoccata, questa volta per il premier Giuseppe Conte: "Non si tratta di vera Fase 2, forse una fase 1,2". Perché, spiega il direttore, "è stato riaperto pochissimo".

