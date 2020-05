Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi contro il governo: "Arrestati da incapaci, costretti a vivere nel terrore"

05 maggio 2020 a

Dopo la tempesta, la quiete, dunque una nuova tempesta. Questa in estrema sintesi la parabola di Vittorio Sgarbi nel suo commentare, e criticare, la gestione dell'emergenza coronavirus. Già, il critico d'arte è tornato prepotentemente all'attacco. E lo conferma nell'ultima ospitata a Quarta Repubblica di Nicola Porro, il programma in onda su Rete 4 lunedì 4 maggio, dove Sgarbi punta il dito contro il governo e Giuseppe Conte. E lo fa con toni durissimi: "Siamo stati arrestati da incapaci che ci hanno convinto con la paura a stare a casa. Abbiamo vissuto con terrore e ci hanno convinto che eravamo in guerra e non c'era la guerra - rimarca -. Dobbiamo ridare una comunicazione di verità", picchia duro il critico d'arte. E ancora: "Ci hanno terrorizzato e hanno limitato le nostre libertà, è il terrore questo, occorre coraggio, libertà, diritti e rispetto della Costituzione", conclude Vittorio Sgarbi.

