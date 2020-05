Quarta Repubblica, Luca Ricolfi contro l'Oms: "Politica responsabile di un certo numero di morti"

05 maggio 2020 a

Non fa sconti, Luca Ricolfi. Ospite in collegamento a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 4 maggio, il noto sociologo punta il dito. Lo fa sia contro l'Italia, per il numero di tamponi, ma anche e soprattutto contro l'Oms e i suoi errori. Senza giri di parole, Ricolfi afferma: "La maggior parte dei Paesi fa più tamponi che l'Italia, più tamponi si fanno e meno sono i morti". Dunque, nel mirino ci finisce l'Organizzazione mondiale per la Sanità, accusata in primis dagli Stati Uniti di essere troppo filo-cinese. Ma qui il tema è un altro, ossia gli errori nella gestione della comunicazione relativa alla pandemia da coronavirus: "C'è una responsabilità primaria dell'Oms, che ha determinato una politica responsabile di un certo numero di morti", conclude picchiando durissimo Luca Ricolfi.

