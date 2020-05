Massimo Cacciari a Un giorno da pecora: "Il governo ci tratta da bambini cretini. Conte si taglia i capelli da solo? Non si direbbe..."

05 maggio 2020 a

a

a

Massimo Cacciari continua ad assumere una posizione molto critica nei confronti del governo per la gestione dell’emergenza coronavirus e in particolare della fase 2, quella che con la riapertura e la convivenza con il Covid-19 ha in realtà ben poco a che vedere per ora, dato che il lockdown è sostanzialmente rimasto, insieme all’autocertificazione e alla limitazione degli spostamenti. “Perché dobbiamo essere tratti da bambini cretini?”, è l’accusa dell’ex sindaco di Venezia, intervenuto in diretta a Un giorno da pecora su Radio1. In particolare, Cacciari si è soffermato sul concetto di ‘affetto stabile’ che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane: “È una perla, è la distruzione di ogni forma giuridica”. Il noto filosofo non ha risparmiato neanche una battuta su Giuseppe Conte, che secondo Rocco Casalino si prende cura in prima persona della sua chioma invidiabile: “Anche il premier si taglia i capelli da solo come me? È molto più bravo però, chi vede me riconosce subito che me li taglio da solo, se guardi Conte non si direbbe…”.

"Io premier? Un incubo". Zaia, fucilata a Cacciari: "La vera ragione dei suoi elogi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.