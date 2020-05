Maria Giovanna Maglie sfotte Travaglio: "Di Matteo ha telefonato a Giletti per fare un favore a Salvini?"

06 maggio 2020 a

a

a

Povero Marco Travaglio (si fa per dire), ma a cosa si è ridotto? Già, perché sul Fatto Quotidiano, pur di difendere l'indifendibile Alfonso Bonafede nel caso-Nino Di Matteo, il direttore e capo-ultrà grillino ha spiegato che quello tra il Guardasigilli e il pm è stato solo "un equivoco". Tesi veramente da spellarsi dalle risate, ma d'altronde si tratta di Travaglio, uno pronto a tutto per difendere la sua scuderia. E in quell'articolo, per inciso, Travaglio attacca anche Massimo Giletti (le dichiarazioni di Di Matteo sono arrivate infatti con uuna telefonata a Non è l'arena). Il direttore attacca il conduttore ribattezzando il suo programma in Non è l'arena, è Salvini (e anche qui, grassissime risate). Un attacco che viene rispedito al mittente da Maria Giovanna Maglie, che su Twitter, nello spazio di poche righe, mette in luce tutte le contraddizioni di un Travaglio che non sa davvero più che pesci pigliare. "Travaglio, stoccata a Giletti: Non è l'arena è il programma di Salvini - premette -, Quindi Nino Di Matteo, magistrato fino a ieri, anzi fino a domenica, incona del M5s e anche di Travaglio, ha telefonato a Giletti a Non è l'arena per fare un favore a Matteo Salvini?", conclude la Maglie. Già, Travaglio ormai è un pugile suonato.

"I sondaggi danno la Lega in caduta libera?". Cannonata della Maglie, "ciao core": come stanno davvero le cose

"A stare chiusi siamo capaci tutti". Inquietante silenzio sul piano sanitario: l'accusa della Maglie a Conte e scienziati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.