CartaBianca, Paolo Mieli: "I soldi finiranno". Coronavirus e ripresa, prospettive drammatiche

Tempi cupi. Anzi, ancora peggio. Paolo Mieli nutre poca fiducia nella capacità dell'Italia di rimettersi in pista da un punto di vista economico dopo l'emergenza coronavirus. La crisi, quella vera, non è ancora iniziata. E secondo lo storico e firma del Corriere della Sera picchierà durissimo. Lo dice, chiaro e tondo, ospite a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, dove risponde a Matteo Salvini, presente in studio, il quale si dice al contrario più ottimista. "Tutti, compreso Salvini, si fanno illusioni - premette Mieli -. La ripartenza sarà durissima. Sono bravi tutti a chiedere sempre più soldi, magari a pioggia. Ma a un certo punto quei soldi finiranno", conclude. Secondo Mieli, insomma, corriamo dritti dritti verso una (ulteriore) catastrofe.

