Otto e mezzo, Andrea Scanzi a sorpresa contro Beppe Grillo e Davide Casaleggio: "Sugli immigrati sembrano Bossi"

Andrea Scanzi, ospitr di Lilli Gruber a Otto e mezzo in onda su La7, ha detto la sua sull'idea di regolarizzare gli immigrati per favorire l'economia italiana. Idea che è stata lanciata dalla ministra renziana Teresa Bellanova. Il giornalista del Fatto quotidiano ha fatto una analisi delle politiche sull'immigrazione degli ultimi anni, non stupendosi dell'atteggiamento di chiusura che una parte del movimento cinquestelle ha sui migranti.

"Grillo e Casaleggio sull'immigrazione sembrano Bossi. Il governo Conte 1 litigava su tutto tranne che sull'immigrazione. Renzi, che finora non ne ha mai indovinata mezza, indovinerebbe con questa una legge che condivido", ha detto Scanzi ricordando le leggi votate dai grillini quando erano al governo con Matteo Salvini. "Solo la parte legata all'onorevole Fico era contraria". Infine Scanzi ha approvato l'idea di Italia Viva di Renzi e del ministro Bellanova sulla volontà di regolarizzare gli immigrati.

