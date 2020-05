Giorgia Meloni, Francesco Guccini dopo la polemica su Bella Ciao: "Torma di rozzi ignoranti, che coda di paglia"

08 maggio 2020 a

Francesco Guccini, con parecchi giorni di ritardo, torna sulla polemica che l'ha visto protagonista: la rivisitazione di Bella Ciao, nella quale cantava "partigiani portateli via". Un riferimento a Giorgia Meloni e Matteo Salvini che non è passata inosservata alla leader di Fratelli d'Italia che, nella giornata del 25 aprile, aveva replicato al cantautore: "Dove ci devono portare? In piazza a testa in giù?". Immediato il polverone mediatico, rispolverato da Guccini in un'intervista al Corriere: "Quanto odio contro di me dai fan della Meloni: si vede che hanno la coda di paglia”.

Ma non è finita. Infatti il cantautore aggiunge: “Il mio intento era ironico, nessuna piazzale Loreto. Quello che mi ha colpito è l’odio violentissimo che si è riversato contro di me, dopo: una torma di rozzi e ignoranti ha iniziato a insultarmi su Facebook, come mi hanno riferito visto che io non ce l’ho”. Per Guccini tutti costoro, "Meloni, la destra e i suoi fan, sono molti tesi, sempre sul chi vive, pronti a dare addosso agli altri”. Niente scuse, dunque, solo altro veleno.

