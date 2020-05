Alessandro Sallusti a PiazzaPulita, il dettaglio che fa impazzire i social: "Carote alle sue spalle, perché?"

09 maggio 2020 a

Perché Alessandro Sallusti ha un vaso di carote giganti alle spalle? Se lo sono chiesti molti telespettatori, che sui social hanno riversato la curiosità sugli oggetti presenti durante il collegamento del direttore de Il Giornale a PiazzaPulita. Se l’amplificatore Marshall e il giradischi sono immancabili, Sallusti cambia di volta in volta un particolare, legato a frutta e verdura: una settimana fa, durante Matrix, nello stesso angolo c’era un carciofo al posto delle carote. Chi lo conosce assicura che non c’è niente di particolarmente strano: semplicemente la compagna ama le composizioni di frutta e verdura, probabilmente le usa per aggiungere un tocco di colore alle spalle di Sallusti, sempre molto gettonato nelle trasmissioni di La7.

