Klaus Davi, il tentativo di intervista a Pasquale Zagaria finisce male: il boss mafioso scarcerato chiama i carabinieri

Il tentativo di intervistare Pasquale Zagaria è finito male per Klaus Davi, che è stato identificato dai carabinieri mentre si trovava davanti alla casa del boss della camorra, scarcerato grazie all’emergenza coronavirus. A raccontarlo è stato il massmediologo che cura per TgCom24 la rubrica “I fuorilegge”: ha sostato per circa quattro ore davanti all’abitazione di Zagaria nel tentativo (vano) di intervistarlo. “Vorrei strappargli qualche battuta, è da un po’ che non intervisto un boss della camorra”, ha spiegato Davi ai carabinieri che gli hanno chiesto le generalità e i motivi della sua lunga attesa. “Penso che Zagaria - ha sottolineato il massmediologo - abbia violato le regole della camorra chiamando i carabinieri per allontanarmi dalla sua abitazione. Volevo solo intervistarlo e regalargli un libro perché so che è un accanito lettore”.

