Massimo Giletti a Non è l'Arena piange in diretta: "Il tuo vuoto non si riempirà", il padre morto di coronavirus

11 maggio 2020 a

"Immagino il vuoto di Michela". Massimo Giletti abbassa lo sguardo, la voce è rotta dall'emozione, gli occhi pieni di lacrime: piange in diretta a Non è l'Arena per la sorte di Marcello, morto di coronavirus, pensando al dolore della figlia e della moglie.

"Il vuoto di questo studio prima o poi si riempirà. Il tuo no, quando nascerà tuo figlio lui non ci sarà, quando ti sposerai...". Giletti non riesce ad andare avanti, seguono alcuni secondi di vuoto. Poi trova la forza di ripartire: "Io ho stesso problema (il riferimento è alla morte del padre a inizio anno, ndr) e so che tuo papà c'è, come c'è il mio".

