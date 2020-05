Silvia Romano, Flavio Briatore durissimo a L'aria che tira: "Non si è convertita all'Islam, ma ad Al-Shabaab"

12 maggio 2020 a

Un durissimo intervento, quello di Flavio Briatore a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Mister Billionaire infatti è stato chiamato a commentare la vicenda di Silvia Romano, su cui ha speso parole pesantissime. Nel mirino il vestito tradizionale con cui è scesa dall'aereo a Ciampino: "L'unica cosa di cui non sono contento - spiega Briatore dopo aver espresso soddisfazione per la liberazione della ragazza - è che quando scende dall'aereo con quella palandrana che rappresenta Al-Shabaab e le donne di Al-Shabaab non mi sembra una grande pubblicità". La Merlino, dunque, interviene: "Si è convertita all'islam...". E Briatore spara ad alzo zero: "No, no, no. Si è convertita ad Al-Shabaab, non all'Islam. C'è una bella differenza". E ancora, l'imprenditore aggiunge: "Conosco la Ong Africa Milele (per cui Silvia lavorava, ndr) con cui è arrivata, ma lei ha deciso di unirsi ad un gruppo e andare a Chakama nonostante le autorità l'avessero sconsigliata di recarsi in quelle zone", conclude.

