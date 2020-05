Coronavirus, Maria Rita Gismondo avverte: "Potremmo non arrivare mai all'immunità di gregge", il dato sugli anticorpi parla chiaro

13 maggio 2020 a

Maria Rita Gismondo frena gli entusiasmi: "Lontani dall'immunità di gregge". La virologa mette in guardia sulla patente da concedere ai cosiddetti "immuni da coronavirus". "Purtroppo - scrive sul Fatto Quotidiano - sappiamo che molti hanno avuto nei confronti di questi test un comportamento a dir poco leggero e, a parte lo spreco economico, il pericolo è quello di "patentare" immuni che sarebbero presto un pericolo di sanità pubblica. Già il 24 aprile eravamo stati messi in allarme sull'uso improprio di questi test".

Non solo, perché per la Gismondo c'è un altro dato pronto a preoccupare: "Si aggiunge - prosegue - un dato scientifico importante che ridimensiona alcuni lavori scientifici che ci avevano fatto ben sperare sulla produzione e permanenza degli anticorpi IgG (quelli che dovrebbero proteggerci da una nuova infezione)". L'Oms ha infatti dichiarato che una percentuale relativamente bassa della popolazione ha anticorpi contro Covid-19. Cifra che ci dà da pensare. In sostanza per la virologa potremmo non raggiungere mai l'effetto gregge (popolazione con immunità acquisita al virus) e forse non lo raggiungeremo mai se, come avviene per altri Coronavirus, il nostro organismo non riesce a produrre anticorpi duraturi nel tempo. E a questo punto non resta che puntare sul comportamento individuale e sulla ricerca di terapie efficaci.

