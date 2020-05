Silvia Romano, Flavio Briatore: "Neanche un grazie all'Italia. Ha ragione Salvini, se avessero rapito me..."

13 maggio 2020 a

“Se avessero rapito Flavio Briatore, lo Stato non avrebbe pagato un euro”. Parola di Matteo Salvini, intervenuto ieri al programma radiofonico La Zanzara. Pronta è arrivata la replica di mister Billionaire: “Creo che abbia ragione. Per me non avrebbero pagato un euro. Per Siliva Romano il governo è stato molto veloce, sicuramente più veloce che nel pagare la cassa integrazione a chi è rimasto senza lavoro”. Briatore non mette in discussione che sia stato giusto pagare il riscatto, ma c’è un ‘però’: “Queste persone non dovrebbero andare in zone sconsigliate, sennò i jihadisti avvieranno un altro business”. Tra l’altro il noto imprenditore conosce bene il Kenya, dove ha anche un resort: “Sono vent’anni che vengo qui e non è mai successo niente. Questo sequestro si è verificato in un posto dove è sconsigliato andare, Chakama. Come ci sono posti sconsigliati anche in Italia e in altri Paesi, soprattutto per una ragazza sola”. Ma sono diverse le cose che non tornano a Briatore su questa vicenda: “Prima di dire che è diventata Aisha, credo che avrebbe dovuto ringraziare l’Italia. E invece non ho sentito una parola di ringraziamento né da lei né dai suoi genitori”.

