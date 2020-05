Silvia Romano, Vittorio Sgarbi sbrocca contro David Parenzo: "Lei è complice e tu sei un cretino, finto ebreo"

14 maggio 2020 a

Vittorio Sgarbi è sotto assedio da giorni per aver chiesto pubblicamente l’arresto di Silvia Romano. Non curante di ciò, il critico d’arte ha rincarato la dose a La Zanzara, innescando un battibecco con David Parenzo. “In questo momento lei non è vittima, ma complice - è la tesi di Sgarbi -. Se tu fai propaganda per loro, vuol dire che sei pronta a fare quello che ti chiedono, compreso mettersi una cintura di dinamite. Bisogna fare prevenzione, c’è il rischio che venga utilizzata da una banda terroristica per mettere in difficoltà l’Italia”. Poi il critico d’arte si è lanciato in un paragone pesante: “Come andare a cena con Totò Riina e dire che è stato corretto, gli amici dei terroristi devono andare in galera”. Immediata la replica di Parenzo: “Stavolta ti è uscita male, Silvia Romano è vittima e non complice”. “E tu sei un cretino, un finto ebreo”, ha attaccato ancora Sgarbi, costringendo l’altro conduttore, Giuseppe Cruciani, a riportare l’ordine quando ormai però la situazione era già sfuggita di mano.

