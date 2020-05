Luciano Fontana a L'aria che tira: "Decreto crescita? Speriamo l'italiano sia migliore, ma non basterà per rilanciare l'Italia"

14 maggio 2020 a

Se lo dice anche Luciano Fontana, pacatissimo direttore del Corriere della Sera, forse bisogna farsi qualche domanda. Fontana era ospita in collegamento a L'aria che tira, il programma su La7 di Myrta Merlino, dove si faceva il punto sul decreto Rilancio presentato in pompa magna alla vigilia da Giuseppe Conte. E, senza troppi giri di parole, il direttore afferma: "Spero sia scritto in un italiano migliore rispetto al decreto precedente". E tanto potrebbe bastare, ma il peggio (per Conte) deve ancora venire. "Ho tanti dubbi che sia il decreto che rilancerà il Paese", taglia corto Fontana. "Ci sono tantissimi bonus e qualche barlume di futuro, qualche investimento nella sanità. Ho tanti dubbi che sia il decreto che rilancerà il Paese, capace di ridare la spinta che serve", ribadisce e conclude il direttore del Corsera.

