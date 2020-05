Federico Rampini a Piazzapulita: "Siamo alla vigilia della Grande Depressione, e l'Italia...". Paragone impietoso con Usa e India

15 maggio 2020 a

"Siamo alla vigilai della Grande Depressione". Federico Rampini invita a "buttare dalla finestra i manuali di economia, come fecero Roosevelt e Keynes negli anni 20", e ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita mostra, impietoso, il disastro dell Dl Rilancio annunciato in pompa magna dal premier Giuseppe Conte. "Se volessimo fare una manovra come quella che ha appena varato l'India dovrebbe essere di 200 miliardi. Se volessimo fare una manovra come quella varata dagli Usa 400 miliardi". Invece quella italiana è di 55 miliardi. Bazzecole.

"Ma gli americani stampano moneta", gli ricorda Formigli. E l'ormai ex inviato di Repubblica ribatte: "In questo momento tutti stampano moneta. Non dobbiamo avere l'ossessione di deficit e debito". E sul coronavirus, dal punto di vista sanitario, indica la via: "Il mio modello non è necessariamente la Cina autoritaria su cui ho enormi riserve. Guardo per esempio alla Corea del Sud, che cominciò a prepararsi a questa pandemia nel 2003, subito dopo la Sars. 17 anni in cui hanno tenuto duro, hanno continuato a investire".

