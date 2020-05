Annalisa Chirico contro il governo che ci tratta da imbecilli: "Avete visto in giro?", affondo a L'aria che tira

15 maggio 2020 a

a

a

Un governo che ci tratta come dei bambini, come degli inetti, come dei mezzi imbecilli. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero espresso da Annalisa Chirico a L'aria che tira, dove punta il dito contro le mosse dell'esecutivo nella Fase 2, contro le timidezze di Giuseppe Conte nel far ripartire il Paese: "Quando cammino per strada non vedo tutta questa voglia di fare party o di assembrarsi", spiega la giornalista del Foglio. Quindi, aggiunge: "Non mi pare che si siano registrate impennate dei contagi nei settori che hanno continuato a lavorare nella fase di lockdown. Non possiamo riaprire con un sistema di regole, solo italiano, che ci tolga il fiato". Insomma, la Chirico spiega che a suo giudizio si potrebbe accelerare sulla ripartenza, perché gli italiani hanno capito come comportarsi. Ma il governo ci tratta da fessi...

"Decidono i virologi, Conte non si assume responsabilità": Chirico sulla Fase 2, il governo è troppo debole

