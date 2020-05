Paolo Becchi, il professore vede nero sul futuro dell'Italia: "Ancora sei mesi così e sarà distrutta"

16 maggio 2020 a

Paolo Becchi è sempre più pessimista sul futuro dell'Italia per le conseguenze dello stato d'emergenza e per le scelte del governo su come gestire questa panedemia. Così su twitter ha voluto postare il suo pensiero: "Dalla pandemia alla carestia. Ancora sei mesi di stato emergenza per portare a termine l’opera di distruzione di un intero paese. Gli autori di questo progetto criminale sottovalutano però la rabbia che cova sotto la cenere dei morti bruciati".

"Qual è il vero problema". Dl Rilancio, bocciatura immediata per Becchi

Un tweet amaro che avverte chi ci governa che bisogna stare attenti a certe scelte e alle conseguenze di quest'ultime. Il professore spiega che se questa situazione dovesse perdurare, tra sei mesi l'Italia sarà distrutta. Il pericolo, aggiunge, è anche quello di sottovalutare la rabbia della gente.

