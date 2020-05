Selvaggia Lucarelli e Rocco Casalino in diretta con Conte: "Nostalgia del Grande Fratello, chi mi sembra"

16 maggio 2020 a

a

a

Dal Grande Fratello a Palazzo Chigi, e ritorno, Per Rocco Casalino certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, come direbbe il poeta. E Selvaggia Lucarelli, su Twitter, lo sbertuccia pubblicamente. L'occasione è ghiotta: l'ex concorrente del primo storico GF, oggi portavoce del premier Giuseppe Conte, ha partecipato (a distanza di sicurezza) alla conferenza stampa del suo capo, per illustrare agli italiani in diretta tv i contenuti del Dl Rilancio (contenuti peraltro già noti).

"In pieno momento nostalgia da Grande Fratello - è il commento della Lucarelli su Casalino -, sembra l’inviato davanti alla porta rossa". E chissà se sarà proprio Conte il prossimo "nominato" di quel grande reality show che è la politica italiana.

