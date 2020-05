Coronavirus, Elisabetta Trenta accusa Conte e governo: "Il piano pandemico c'è da tempo, non è stato attuato"

18 maggio 2020 a

a

a

"Che si potesse verificare una nuova pandemia era cosa conosciuta e valutata anche nel Global Risk Report che viene pubblicato ogni anno". Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa nel governo Lega-M5S, spiega a II Tempo il suo punto di vista sull'emergenza coronavirus. "Qualcosa si poteva pianificare: creare delle reazioni automatiche per tutti gli eventi prevedibili, in modo da non essere distratti da questi e avere tempo per rispondere a quelli imprevedibili. Quest'attività in Italia è svolta dalla Difesa Civile. Credo che sia necessario rafforzare la Difesa Civile in modo che, allo scoppiare di una crisi, si possano mettere immediatamente in atto i piani pre-esistenti minimizzando i tempi della risposta. Per farlo occorre chiarire bene le responsabilità dei soggetti del sistema, incluse le Forze Armate, e sarebbe opportuno normare la materia con una legge al posto dell'attuale Dpcm che rende la Difesa Civile secondaria alle attività proprie delle Amministrazioni che operano in virtù di Leggi primarie".

"Il fine della sinistra è solo il governo, ma arrivata non sa che fare". Un'indelebile cannonata di Cacciari al Pd

Poi una accusa al suo ex premier: "Quando nel documento programmatico del Ministero della Difesa scrivevo che sarebbe stato lavoro svolto da Conte, parlavo anche di questo". Dubbi di costituzionalità con la App Immuni? "Ritengo che il Governo stia agendo nella piena legittimità costituzionale. Probabilmente un maggior coinvolgimento del Parlamento attraverso la scelta del decreto legge, sarebbe stato più opportuno politicamente per condividere il peso 'politico' delle responsabilità che in questo momento sono gravi. Ma, lo ripeto, una questione di opportunità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.