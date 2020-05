Flavio Briatore all'attacco: "Decreto rilancio? Situazione insostenibile, il governo abbandona i commercianti"

21 maggio 2020 a

a

a

Torna a tuonare contro il governo, Flavio Briatore, mai così critico come nelle settimane dell'emergenza coronavirus. Da businessman, mister Billionaire è furibondo per il decreto Rilancio, il testo dei sogni di Giuseppe Conte, criticato ad ogni latitudine sia per le misure sia per il fatto che i soldi sembrano non esserci. Così, Briatore passa all'attacco su Instagram, dove posta un video in cui fa il punto. "Situazione insostenibile - scrive introducendo il suo intervento -. Il governo parla di decreto rilancio promettendo enormi somme alle grosse aziende... Ma i piccoli commercianti, le micro imprese non potranno mai neanche riaprire, perché sono stati completamente abbandonati. I soldi vanno a loro, adesso e a fondo perduto", conclude Briatore. Appello che, c'è da scommetterci, resterà inascoltato.

"Solito casino all'Italiana. Sapete che Macron...". Clamoroso Briatore: Conte si fa umiliare pure dal Galletto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.