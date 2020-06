Donald Trump, disastro di Rula Jebreal: lo paragona ad Adolf Hitler, ma la foto è falsa

03 giugno 2020 a

a

a

Che disastro, Rula Jebreal. Nella foga di dar contro a Donald Trump incappa in una clamorosa gaffe. La giornalista, infatti, ha rilanciato su Twitter un fotomontaggio in cui il presidente degli Usa viene paragonato niente meno che ad Adolf Hitler. Ecco il nazista e The Donald entrambi con una Bibbia in mano: Hitler accolto da una folla festante, Trump davanti alla chiesa di St. John a Washington, nei pressi della Casa Bianca. A corredo, la Jebreal rilanciava una citazione di Trump: "Ci sono delle persone molto perbene in entrambe le fazioni". Bene, il punto è che la foto pubblicata dalla Jebreal è un clamoroso falso, tanto che come contro Trump, Twitter è intervenuto contro la Jebreal. Nell'immagine di Hitler, infatti, la Bibbia era stata aggiunta ad-hoc: nello scatto originale stava semplicemente salutando la folla, nel corso di una parata, insomma in mano non aveva alcun libro. Che figuraccia, per la Jebreal.

"In Italia vive esattamente come in Somalia". Silvia Romano, l'orrore di Rula Jebreal contro il nostro Paese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.