Marco Travaglio "tradito" dal governo: condono, la prima pagina durissima del Fatto quotidiano

Una prima pagina stizzita quella del Fatto Quotidiano che, una volta spuntata la bozza del dl Semplificazioni, rimane deluso. Il quotidiano di Marco Travaglio apre la prima pagina con il titolo "Semplificare sì, condonare no" e poco più sotto si legge: "Decreto, così non va. Ok accelerare appalti e permessi ambientali, ma non sanare gli abusi previsti dai piani regolatori (che i comuni possono ampliare)". In sostanza si tratta di una chiara frecciatina al Movimento 5 Stelle da sempre contrario al condono edilizio che invece pare comparire nel dl.

Qui infatti spunta una norma che introdurrebbe un condono edilizio per abusi considerati “lievi”. Una "norma criminogena", come denuncia Angelo Bonelli dei Verdi, che sembra una fotocopia di quella spuntata nel decreto Rilancio e poi cestinata tra le proteste delle forze politiche al governo.

