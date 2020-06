Paolo Becchi asfalta il M5s: "Salta Italia 5 Stelle? Un segnale"

30 giugno 2020 a

"M5S, salta Italia 5 Stelle. Un nuovo segno delle difficoltà interne al MoVimento". Così twitta Paolo Becchi contro il Movimento Cinquestelle in merito alla possibile cancellazione della kermesse del Movimento - manifestazione identitaria paragonabile alla Pontida leghista o alla Festa democratica del Pd - che, anche se non è ancora ufficiale, quest’anno non dovrebbe esserci.

Per Italia 5 Stelle sarebbe il primo stop assoluto a partire dalla sua ideazione e realizzazione. L’evento c’è sempre stato e ha scandito tappe importanti della storia pentastellata. L’anno scorso l’ultimo atto a Napoli, con Beppe Grillo prima in versione Joker poi pronto a ribadire la necessità di un cambiamento e di una alleanza con il Pd.

