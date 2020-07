Pier Silvio Berlusconi tutto muscoli: fisico pazzesco a 51 anni, la clamorosa copertina di Chi di Signorini

01 luglio 2020 a

Un manager "tutto sport, lavoro e famiglia". Pier Silvio Berlusconi mostra i muscoli nella (clamorosa) copertina dell'ultimo numero di Chi, diretto da Alfonso Signorini. Che il vicepresidente Mediaset avesse una passionaccia per uno stile di vita sano, alimentazione corretta, palestra e fitness è cosa nota non solo nei corridoi di Cologno Monzese.

Chi non ricorda la mitologica comparsata in tv a Drive In di Antonio Ricci, da giovanissimo a metà anni Ottanta, in versione campione di karate? Ma a 51 anni, e dopo 3 mesi di lockdown (trascorso in Liguria), il fisico del compagno di Silvia Toffanin è semplicemente portentoso. Diremmo quasi "esploso": mai stato così in forma.

