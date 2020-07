Effetto Olivia-Paladino, Giuseppe Conte paparazzato così: "Mai visto", roba da non credere

01 luglio 2020 a

a

a

C’è una cosa in cui Giuseppe Conte di sicuro eccelle: l’apparire sulle copertine di Diva e Donna. Nell’arco di poco più di un mese è già la seconda volta che il premier finisce in prima pagina sulla rivista patinata di Cairo: la costante è la presenza al suo fianco di Olivia Paladino. “Le foto più romantiche di Conte e della compagna. Con Olivia mai visto così innamorato e le fa da mamma al figlio”: questa è la didascalia di Diva e Donna che accompagna la foto a tutta pagina di Conte e Paladino felici e sorridenti. Chissà come avrà preso l’ex moglie del premier questa copertina in cui si parla anche di suo figlio Niccolò, che verrebbe coccolato anche dall’attuale compagna del premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.