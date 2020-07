Meghan Markle fuori controllo: "Quanto vi ho fatto guadagnare". Cifre folli, sfregio a Regina e Corona

02 luglio 2020 a

Una Meghan Markle tornata di prepotenza al centro del gossip. E anche evidentemente fuori controllo. Le ultime parole della duchessa e moglie del principe Harry sono pesantissime. Il punto è che ha depositato, tramite i suoi avvocati, le memorie legali nel processo intentato contro il Mail on Sunday per violazione della privacy. E in queste carte piovono le accuse, pesantissime, contro la Corona. Insomma, se la rottura era già definitiva ora si fa profondissima. La Markle sostiene in primis di essere stata totalmente abbandonata dalla Royal Family, soprattutto durante la gravidanza. Ma il peggio arriva quando Meghan afferma che il suo matrimonio con Harry ha portato nelle casse britanniche la bellezza di "un miliardo di sterline". Parole deliranti, stigmatizzate dai giornali inglesi, increduli di fronte a simile presa di posizione. Roba da megalomani, insomma. Ma tant'è, la stima della Markle, messa nera su bianco, è basata su una ricerca del colosso di consulenza Brand Finance, secondo il quale il matrimonio reale con Harry ha generato indotto per il turismo fino a 300 milioni di sterline. Dunque si arriva a 1 miliardo di sterline "pesando" l'impatto su commercio e moda. Cifre che appaiono piuttosto sospette, tanto che i tabloid britannici, quasi all'unisono, le hanno bollate come "bizzarre" o "totalmente irrealistiche e infondate". E la guerra di Meghan Markle alla corona continua...

