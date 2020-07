Rocco Casalino pizzicato in strada così, look sconcertante: shorts, calzettoni e monopattino

02 luglio 2020 a

È ahnoi considerato uno degli uomini più potenti di questo governo, l'uomo che muove molti fili, soprattutto quelli di Giuseppe Conte. Si tratta di Rocco Casalino, il portavoce del premier, nonché l'uomo che decide vita, morte e miracoli per quel che riguarda testi e conferenze stampa-show del presidente del Consiglio. E Il Giornale lo ha pizzicato così come potete vedere nella foto qui sotto: maglietta, shorts blu, due sacchetti della spesa, scarpe da ginnastica e calzettone nero mentre sfreccia in monopattino proprio davanti al Senato. Nulla di illegale, per carità. Eppure il look lascia un poco sconcertati: davvero il portavoce del presidente del Consiglio va in giro conciato così? Ai posteri l'ardua sentenza e la valutazione di questo "peculiare" momento politico.

