Silvio Berlusconi, Minzolini e la "scoreggia" di Travaglio: "Sarebbe il capo SS di un regime togato"

Silvio Berlusconi e la registrazione audio della conversazione con Amedeo Franco, giudice della sentenza Mediaset del 2013, sono finiti su tutti i giornali negli ultimi giorni. Persino Repubblica ha dedicato spazio alla vicenda che riguarda la riabilitazione del Cav, ma ovviamente Il Fatto Quotidiano continua a screditarlo senza alcuna pietà. Nell’edizione odierna in prima pagina il titolo principale è dedicato proprio all’ex premier, con il Fatto che si vanta di avere “le prove della bufala pro Caimano”.

E ovviamente Marco Travaglio ci mette il carico nel suo editoriale, definendo l’odiato Berlusconi un “vecchio malvissuto” che è ancora a piede libero grazie alle “balle a reti ed edicole unificate” che nell’ultimo quarto di secolo il Cav avrebbe sfornato “non per provare la sua onestà ma almeno per tentare di sputtanare i suoi giudici”. Pronta la replica di Augusto Minzolini tramite social: “Faccia di c. Travaglio produce il solito articolo-scoreggia contro il giudice che definì la sentenza contro Berlusconi un plotone d’esecuzione. Comprensibile: se la storia fosse riletta sulla base dell’uso politico della giustizia, lui sarebbe l’Himmler, capo SS, di un ipotetico regime togato”.

