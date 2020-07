Olivia Paladino in piazza con Giuseppe Conte, un trionfo sexy: vestita così, tutti gli occhi sono per lei

04 luglio 2020 a

A sorpresa, ecco arrivare Giuseppe Conte con Olivia Paladino, la sua compagna. Il presidente del Consiglio - inatteso - si è presentato alla serata inaugurale dell'arena dei ragazzi del Cinema America, nel quartiere Trastevere, Roma, dove era in programmazione La bella vita, il primo film di Paolo Virzì. Oltre a premier e first lady, seduti tra il pubblico anche Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli e Massimo Ghini. Piazza gremita, nel rispetto delle regole imposte dal distanziamento sociale al tempo del coronavirus. E gli occhi sono caduti su Olivia Paladino, elegantissima e bellissima in un lungo abito nero che ne metteva in evidenza le sinuose forme del corpo.

