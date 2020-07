Nicola Porro contro "il giornale unico del virus": la vergogna contro Luca Zaia

04 luglio 2020 a

Punta il dito, si scatena, Nicola Porro. Lo fa nella sua consueta Zuppa di Porro, dove difende Luca Zaia e, soprattutto, attacca quello che definisce "il giornale unico del virus". Porro, come è noto, da tempo ha accenti molto critici non solo nei confronti del governo ma anche nel modo in cui viene narrata, diffusa e spiegata l'emergenza coronavirus. E il giornalista passa all'attacco, stigmatizzando "il godimento assoluto del giornale unico del virus per il ritorno e le falle del sistema Veneto, per i contagi nel vicentino, per la rabbia di Luca Zaia che ha denunciato il manager che non si è voluto ricoverare". Dunque, Porro aggiunge il suo classico "toc toc: sapete quanti sono i positivi di questo scandalo di seconda ondata? Soltanto cinque". Non c'è nulla da aggiungere, vostro onore.

