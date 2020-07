Ennio Morricone, Giorgia Meloni e l'omaggio al compositore: "Subito mozione per l'intitolazione di una strada o di una piazza"

06 luglio 2020 a

"Addio al maestro Ennio Morricone". Giorgia Meloni da romana e da italiana piange la scomparsa di "un grande romano e di un grande italiano", come lei stessa lo definisce in un post di cordoglio su Twitter dopo la morte del compositore. Morricone - prosegue - ha dato lustro a Roma e all’Italia e ha fatto sognare il mondo con la sua meravigliosa musica". La presidente di Fratelli d’Italia poi promette: "Il suo genio e la sua arte immortale meritano di essere onorati e ricordati degnamente. Presenterò oggi stesso in Assemblea capitolina una mozione per avviare subito l’intitolazione di una strada o di una piazza a Roma. È il minimo che la nostra città possa fare per omaggiare uno dei suoi figli più grandi".

