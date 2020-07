Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia contro il premier Conte. "Non si è vista neppure una scintilla"

06 luglio 2020 a

Giorgia Meloni si è scagliata via Twitter contro il premier Conte e l'operato del sul governo. Nel giorno in cui il governo si riunisce in un Consiglio dei Ministri che si preannuncia scoppiettante sul Dl Semplificazioni, la leader di Fratelli d'Italia attacca con un tweet Giuseppe Conte.

"Sono passati 3 mesi da questo tweet del presidente Conte. Della “potenza di fuoco” non si è vista neppure una scintilla. Però ci ritroviamo un Governo che litiga su qualunque argomento e misure che tutto fanno tranne che rilanciare la Nazione. Per fortuna che “Lo Stato c’è”", posta la Meloni con la foto del tweet di Conte che, circa tre mesi fa, annunciava "la potenza di fuoco nel fuoco dell'economia", riferendosi all' Italia

