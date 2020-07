Maria Teresa Meli contro Selvaggia Lucarelli: "Attacca Salvini e poi va in giro con la mascherina indossata così?"

07 luglio 2020 a

Continua a tenere banco la polemica su Selvaggia Lucarelli e il figlio 15enne, presenti la scorsa domenica al gazebo della Lega, dove la prole della giornalista si è avvicinato a Matteo Salvini per ricordargli di aver fatto parte di un governo “omofobo e razzista”. Offese che al segretario leghista scivolano addosso, ma che hanno innescato un grande dibattito nell’opinione pubblica: c’è chi ritiene che la Lucarelli abbia strumentalizzato il figlio pur di far parlare di sé: A questo filone appartiene Maria Teresa Meli, che definisce Selvaggia “il peggior personaggio sfornato dalla tv d’ursiana. Vive di trash e di luce riflessa, e utilizza qualsiasi espediente pur di far parlare di sé”. Poi la giornalista del Corsera ha poi sottolineato un dettaglio che a molti è sfuggito: “Pare che la Lucarelli abbia chiesto polemicamente a Salvini come mai non avesse la mascherina, mentre lei stessa ne indossa una avendo il naso scoperto. Nullificando l’effetto protettivo. Un personaggio trash che suscita sempre grande ilarità”.

