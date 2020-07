Belen Rodriguez, Bruno Vespa: "Quando è stata nel mio studio...", una pazzesca confessione

12 luglio 2020 a

In una lunga intervista all'Huffington Post, Bruno Vespa spazia dalla politica e fino al suo libro dedicato alla bellezza femminile, al centro anche di alcune (assurde) polemiche in Rai. Il libro si intitola Bellissime! Le donne dei sogni italiani, dagli anni ’50 a oggi, edizioni #RaiLibri. E cosa prova, Vespa, di fronte alla bellezza femminile? "La maggior parte delle volte, mi incute timidezza. Un sentimento che svanisce, soprattutto ora che sono invecchiato, quando l’incontro avviene per lavoro". E quando gli chiedono un esempio cita Belen Rodriguez, al centro di molteplici gossip estivi. Ma la cita in relazione all'occasione in cui la ebbe ospite in studio: "Quando ho ospitato Belen a Porta a Porta mi sono reso conto che la sua presenza avrebbe riempito lo studio anche se fosse rimasta zitta dal primo all’ultimo minuto. Questo non ha influito sulla mia conduzione. Però è stato sufficiente a ricordarmi che la bellezza può essere anche usata come un’arma di potere. Basta pensare a cosa ne fece Cleopatra", conclude Bruno Vespa, rivelando di essere rimasto tutt'altro che indifferente di fronte alla bellezza di Belen.

