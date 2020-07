Rocco Casalino e Giuseppe Conte, la foto al vertice Ue: "Tra loro nata una complicità, l'uno non può fare a meno dell'altro"

22 luglio 2020 a

Rocco Casalino braccio destro in tutto e per tutto di Giuseppe Conte. A nessuno è passata inosservata la sfilata dopo il vertice europeo: tutti i leader soli, mentre il premier italiano con il suo capo ufficio. Un dettaglio che spiega molto sul rapporto fiduciario tra i due, tanto che Repubblica si domanda chi sia davvero il premier. Per il quotidiano di Maurizio Molinari che si tratti di vittoria o sconfitta quella sul Recovery Fund "Casalino s'inventerà qualcosa per convincere i media che, cucchiaio o débâcle, fregatura o giornata storica, meglio di così non era possibile".

In sostanza l'ex gieffino è diventato l'ombra di Conte, è lui che tutto decide. "I due - prosegue Repubblica ricordando che non si conoscevano neppure agli inizi - sono diventati molto più affini e ben assortiti di quanto si poteva immaginare, è nata prima una collaborazione, poi una complicità e adesso l'uno non può fare a meno dell'altro". E il red carpet ne è la riprova.

