Antonio Ricci, a quanto ammonta il suo patrimonio: cifre pazzesche, una cascata di milioni di euro

A svelare il tesoro di Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, ci pensa Il Tempo, il quotidiano diretto da Franco Bechis. L'ideatore del tg satirico conta su un utile di oltre 1,2 milioni e un patrimonio netto che sfiora i 105 milioni di euro, oltre a un attivo di 150 milioni. L'autore televisivo nato ad Albenga, che recentemente ha compiuto 70 anni, gestisce il tesoretto tramite la Stone srl, società di Milano costituita nel 2004 e il cui amministratore unico è Gianluigi Molineris. E ancora, spiega Il Tempo, la proprietà di Ricci e della moglie, Sylvia Arnaud, è schermata dalla Across Fiduciaria.

Dunque il tesoro, un poco più nel dettaglio. Tra le partecipazioni ecco il 4% di Srmb, acronimo di Sviluppo Relais Mont Blanc che ha aperto il Grand Hotel di Courmayeur, il 100% di Accademia Edizioni Musicali, di La Pergola e della società agricola Orto Rampante. La Stone detiene inoltre la proprietà di diversi immobili e lo scorso anno ha acquisito diversi asset finanziari (azioni, obbligazioni e fondi) per un controvalore di 50 milioni, pour continuando a disporre di quasi 20 milioni di liquidità. Infine, si mette in evidenza come i debiti verso le banche siano a zero.

