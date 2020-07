Marco Travaglio svela l'ultima querela ricevuta da Renzi: "Feci umane fumanti, denuncia un rotolo di carta igienica"

24 luglio 2020 a

Oggi, venerdì 24 maggio, nel suo fondo sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio si occupa di un'altra delle sue ossessioni: Matteo Renzi, definito nel titolo "il pistola fumante". Il direttore racconta dell'ultima querela che ha ricevuta dall'ex premier, la quindicesima citazione in giudizio negli ultimi otto mesi, in cui "denuncia un rotolo di carta igienica. Avete capito bene - rimarca Travaglio -: il corpo del reato, di cui presto dovrà occuparsi il Tribunale di Firenze tra un processo e l'altro ai suoi cari, sono 20 piani di morbidezza".

L'episodio in questione risale al 13 febbraio 2019, quando in collegamento con Tagadà di Tiziana Panella su La7, Travaglio sfoggiava alle sue spalle, così come viene riportato nella querela, "un rotolo di carta igienica con sopra stampato il volto del Senatore Dott. Matteo Renzi accanto a una cartolina che ritraeva anch'essa il volto del senatore insieme a un segnale di pericolo generico e a un'immagine di feci umane fumanti". E Travaglio commenta: "A parte umane e fumanti (a vederle così parrebbero feci generiche, non saprei di quale animale, ma certamente né fumanti né fumatrici), è tutto vero". Ne segue appunto il titolo di cui vi abbiamo già dato conto, "il pistola fumante".

