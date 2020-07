Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie sul coronavirus: "Il vero pericolo? L'arrivo indiscriminato di clandestini"

25 luglio 2020 a

Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di venerdì 24 luglio. Tra gli ospiti, ecco Maria Giovanna Maglie. Si parla di coronavirus, dei nuovi focolai, del probabile eccessivo allarmismo del governo. E la Maglie, nel suo intervento, sposta il focus dell'attenzione e spiega: "Aldià di qualche episodio di comportamento dissennato personale di quelli che appartengono alla sfera della gioventù, mi pare che il vero pericolo avvenga grazie all'arrivo indiscriminato di clandestini", conclude. E, in effetti, i dati relativi ai casi di immigrati positivi arrivati in Italia negli ultimi giorni stanno lì a confermare quanto detto dalla Maglie.

