Matteo Salvini, il ritratto a In Onda di Massimo Giannini: "Ha sempre vestito i panni del perseguitato"

"Per la Lega è un momento difficile". Massimo Giannini, ospite a In Onda su La7, parla del partito di Matteo Salvini. Al centro del dibattito del salotto di Luca Telese e David Parenzo l'inchiesta che vede il governatore della Lega Attilio Fontana indagato: "Vedremo come reagirà Salvini a questo accadimento - prosegue il direttore della Stampa - fino ad ora, ogni volta che c'è stato un caso giudiziario, ha vestito i panni del perseguitato ed è riuscito attraverso una grancassa mediatica a volgere in proprio favore le iniziative della magistratura".

Per Giannini in un momento di crisi così del Paese questa inchiesta sui camici donati può avere un impatto sul Carroccio "già punito dai sondaggi", anche se non si vedrà alle regionali. E allora dove si vedrà? Viene da pensare.

