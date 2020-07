Ilona Staller, gli anni in Parlamento di Cicciolina: "I politici e quei pizzini sulle mie mutandine..."

26 luglio 2020 a

Ilona Staller ha sempre una passione per la politica, dopo essere stata deputata per il partito radicale. Oggi è molto critica col governo italiano. "Certo che lo sono, qui la gente si è ammazzata e gli aiuti non sono arrivati come negli altri paesi europei. A me questo governo non va giù. Mi piace Zaia, ha cervello. E poi Vittorio Sgarbi: dovrebbe essere alla guida del Paese, ha una cultura che manca totalmente in parlamento. È un genio e, come lui, anche io ho dubbi sulla veridicità del Covid e su tutto quello che ci hanno raccontato. Visto l'andazzo non escludo di candidarmi di nuovo".

Intervistata dal Tempo la Staller ricorda i suoi anni in Parlamento: "Il primo giorno c'era talmente tanta gente a Montecitorio, che non riuscivo a raggiungere l'ingresso: ero sopraffatta dall'affetto della folla. Alla fine mi hanno dovuta tirare per mano. I deputati che mi squadrano dalla testa ai piedi. E poi, Craxi: era seduto due banchi dietro al mio, ogni volta che parlava mi giravo a guardarlo: aveva la faccia simpatica, era un bonaccione, mi dispiace tanto che sia morto in esilio. Mi manca Marco Pannella ovviamente, un padre per me e uno dei migliori politici che l'Italia abbia mai avuto, anche se non gli è mai stato dato un ministero: non se ne è mai lamentato, ma ne ha sofferto moltissimo". La proposta più indecente che le abbiano mai fatto da deputata? "In Parlamento mi arrivavano spesso bigliettini in cui mi chiedevano il colore delle mutandine o se avessi il reggicalze. Poi ricevevo continuamente inviti a cena da uomini politici. Ma meglio non fare nomi".

